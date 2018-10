„Gladiator“-Komponist: „Musik macht Welt besser“

Der Filmkomponist Hans Zimmer zeichnete für die Soundtracks von „The Da Vinci Code“, „Pirates of the Carribean“ oder „Gladiator“ verantwortlich. Er wurde mit Oscar, Golden Globe und Grammy ausgezeichnet und jetzt mit dem Max-Steiner-Award in Wien. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg sprach mit dem sichtlich gerührten Stargast der Filmmusik-Gala „Hollywood in Vienna“ und plauderte mit ihm über Kunst, Wien und Bescheidenheit ...