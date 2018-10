OÖ. Gebietskrankenkasse darf nun doch investieren

„Mit Sachlichkeit zum Erfolg“, freut sich Laurenz Pöttinger, Vorsitzender der Dienstgeberkurie in der OÖGKK. Nicht nur die beiden Neubauten in Freistadt und Eferding wurden genehmigt, auch die Erneuerung des Zahngesundheitszentrums Linz sowie Zukunftsinvestitionen im Gesundheitszentrum Linzerheim in Bad Schallerbach. Für die vier Projekte waren zwar kassenintern die Weichen bereits gestellt, sie schienen aber dann durch die Ausgabensperre vom Juli 2018 plötzlich in Gefahr. Das ist nun ausgestanden.