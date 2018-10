Mutter und Sohn bei Schießerei gestorben

Bei einem Polizeieinsatz wegen eines unter Drogeneinfluss stehenden 25-Jährigen sind am Freitagvormittag im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Mann und seine 56-jährige Mutter starben, zwei Polizisten erlitten schwere Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft in Frankenthal in der Pfalz mitteilte.