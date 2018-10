Popstars von morgen

Die Wiener Stadthalle F ist bereits restlos ausverkauft: Am 20.10. geben zehn große Gesangstalente eingedeutschte Coverversionen ihrer Lieblingslieder zum Besten (auch live auf PULS 4). So wird etwa aus Ed SheeransMega-Hit „Perfect“ der Song „Wir vier“ oder aus „I Help You Hate Me“ von Sunrise Avenue „Schnee von gestern“.