„Salzburger Stier“ geht an Steirerin Lisa Eckhart

Ihr Humor ist so extravagant wie ihre Bühnen-Outfits, ihre Sprache ist so gefeilt wie ihre Fingernägel. Wie eine Erscheinung ist die Steirerin Lisa Eckhart - geboren als Lisa Lasselsberger in Leoben - vor wenigen Jahren in der Kabarettszene aufgetaucht. In kürzester Zeit wurde die 26-Jährige auch in Deutschland zum gefeierten Jungstar, wo sie seit 2017 regelmäßiger Gast TV-Sendungen wie „Nuhr im Ersten“ ist.