Rekord: Es gibt so viele Steirer wie nie zuvor!

Zuwachs: Im Vergleich zum Vorjahr ist Kalsdorf bei Graz prozentuell am meisten gewachsen (5,2%), in absoluten Zahlen kann Graz am meisten Neuankömmlinge (2423) vorweisen. Prozentuell am meisten geschrumpft ist Neuberg an der Mürz (-4,7%), in absoluten Zahlen gab es in Leoben die größte Abnahme (270).