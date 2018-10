Die Toten Hosen rocken die Planai

Zuerst Argentinien, dann das Ennstal

Wie geht’s weiter? „Wir sind in der Verlängerung“, schmunzelte der 56-jährige Bandleader Campino in Düsseldorf, „unser Spiel ist noch lange nicht aus“. So geht es am 14. November für die Band zu ihrem traditionellen Besuch in die argentinischen Stadt Mendoza - das Konzert ist längst ausverkauft! Am 17. November findet das „Hosen-Fest“ im Club Ciudad in der Hauptstadt Buenos Aires statt.