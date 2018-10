Izabela Ion: Das ist die Neue am Missen-Thron

In wenigen Wochen geht‘s für Izabela Ion dann auch nach China zur Miss-World-Wahl. Dass das auch klappt, dafür hätten sie „Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt“, so Missen-Chef Jörg Rigger, der sich über die „Flexibilität“ der Schönheit freut. „Die Zeit ist sehr knapp“, gibt die „Miss Austria“ aber in Hinblick auf die große Misswahl im Land des Lächelns zu. Sie habe sich bereits „mental ein bisschen vorbereitet“ - und gesteht: „Ich war noch nie so lange von daheim fort. Aber ich glaube, dass ich daran wachsen werde.“