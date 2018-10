Tiroler hat erstmals einen Behindertenanwalt

Um die Position von Behinderten zu stärken, wurden Vertreter in verschiedene Gremien entsandt. Jetzt wird ein weiterer im Gesetz festgeschriebener Schritt umgesetzt. Gestern stellte Sozial-LR Gabi Fischer (Grüne) den neuen Behindertenanwalt des Landes vor. Eine neue Position. Eine, die es in dieser Form laut Landesvolksanwaltschaft nur in Kärnten, der Steiermark und jetzt eben in Tirol gibt. „Das Teilhabegesetz wird jetzt mit Leben erfüllt“, unterstreicht Fischer die Bedeutung der Stelle.