Alien-Jäger will auf Mars Pyramide entdeckt haben

Ein außerirdisches Bauwerk, das frappant den berühmten Pyramiden von Gizeh in Ägypten ähnelt, aber um ein Vielfaches größer ist, will Marcelo Irazusta auf dem Mars entdeckt haben. Auf Bildern, die der Orbiter „Mars Express“ zur Erde gefunkt hat, sei deutlich zu erkennen, dass die riesige Pyramide eine Seitenlänge von rund 2,3 bis 2,6 Kilometern habe, berichtet der Alien-Jäger in einem auf YouTube veröffentlichten Video (siehe oben).