Mel B ließ sich ihren Intimbereich verjüngen

Schluckte 200 Aspirin

Dann beschreibt die Ex-Spice-Girls-Sängerin, wie sie in ihrem Mietshaus in London in den Spiegel schaute und ihr die Tränen die Wangen runterliefen. In der Hand eine leere Aspirin-Dose: „Mit jeder Pille in meinen Mund habe ich mich gefragt: ,Bist du dir sicher?’ Und ich habe mehr und mehr geschluckt. Ich hatte meiner ältesten Tochter Phönix einen Abschiedsbrief hinterlassen.“