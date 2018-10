Rücktritt? Joachim Löw spricht jetzt Klartext!

Joachim Löw denkt in der schwierigsten Phase seiner Ära als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht an Rücktritt! „Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht. Auch nicht nach so einem Spiel“, sagte Löw am Montag dem ARD-Radio. „Ich bin jetzt schon lange in dem Geschäft dabei. Und ich habe auch schon einige Dinge überstanden. Ich kann das als Trainer einordnen“, ergänzte Löw.