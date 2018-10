Drama um Fischteich: Unzählige Tiere verendet

Unfassbares Tierdrama! Bei einem Teich in Vasoldsberg nahe Graz wurde das Wasser abgelassen - unzählige Fische sind, so der Vorwurf, in Folge elendiglich verendet! Ein Fischerverein räumt zwar das Ablassen ein, will aber nicht für den Tod der Tiere verantwortlich sein. Die Polizei ermittelt.