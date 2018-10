Die Zirbe gehört zu den Kieferngewächsen und wird auch oft „Königin der Alpen“ genannt. Denn hoch oben in den Bergen, auf über 2600 Metern fühlt sich dieser Baum besonders wohl. Die Zirbe wächst zwischen dem „Grenzgebiet“ Bergwald und waldfreie Höhenzone und gilt damit als ein besonders überlebensfähiger Baum. Sie ist aber nicht nur Überlebenskünstler, sondern auch ein ist ein echter Allrounder: Vom Holz über die Nadeln bis hin zum Öl kann alles verwendet werden. Schnitzereien aus Zirbenholz sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden und man findet die schönen Zirbenprodukte mittlerweile auf fast allen saisonalen Märkten. Nutzen auch Sie das Beste, was die Alpen zu bieten haben!