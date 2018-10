Salzburgerin stürzt von Brücke kopfüber in den Tod

In der aufkommenden Dunkelheit übersah sie aber bei einer Brücke die steil abfallende Böschung. Die Frau stürzte über den Abhang drei Meter in das Bett des Kettenbaches ab. Dort schlug sie mit dem Kopf an einem Holzstock auf und erlitt schwerste Verletzungen. Schon nach wenigen Minuten suchte die Familie nach ihr. Die Angehörigen riefen, als sie Margit M. fanden, sofort Hilfe.