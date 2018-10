Wilderer schoss Hirsch und ließ ihn einfach liegen

Am Sonntag wurde in Nußdorf-Debant im Bereich der an die „Göriacher-Alm“ angrenzenden Talsperre im dortigen Bachbett ein verendeter Hirsch aufgefunden. Das Tier wies eine Schussverletzung auf. Laut Polizeiaussagen dürfte es in der Zeit zwischen 1. und 14. Oktober von einem unbekannten Täter angeschossen worden sein. Vom Wilderer fehlt allerdings jede Spur. Möglicherweise wurde der Unbekannte von wanderern etc. gestört. Der Schaden ist beträchtlich, macht mehrere Tausend Euro aus. Die Polizei Lienz bittet nun um zweckdienliche Hinweise an (Tel. 059133/7230).