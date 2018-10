Hier wird gleich das ganze Haus übersiedelt

So eine Übersiedelung gibt es nicht alle Tage zu sehen: In China ist jetzt ein 80 Jahre altes historisches Gebäude vor dem Abriss bewahrt worden - indem es kurzerhand als Ganzes um rund 240 Meter versetzt wurde, wie in einem beeindruckenden Zeitraffer-Video zu sehen ist. Das mehrstöckige Haus musste Platz für den Bau einer neuen U-Bahn-Linie in Xuzhou in der Provinz Jiangsu im Osten Chinas machen.