Die Arbeitswelt wird sich bald komplett verändern

Herkömmliches wird in Frage gestellt

Aufhorchen ließ er vor allem mit seiner Aussage, dass 70 Prozent der heutigen Top 100-Firmen der Welt in 15 Jahren nicht mehr existieren werden - die künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsplätze vernichten. Auch die Arbeit an sich werde sich verändern. „Die junge Generation, die heute Unter-15-Jährigen, wird viel Herkömmliches in Frage stellen und zum Teil flexiblere Zugänge zum Thema Arbeit entwickeln - Stichwort Work-Life-Balance“, ist Tengel überzeugt.