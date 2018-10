Hit in Holland: Deutschland mächtig unter Druck

Mit dem Spiel zwischen den Niederlanden und Deutschland kommt es im heute um 20.45 Uhr im Schlager der Nations League in Amsterdam zur Neuauflage eines Fußball-Klassikers. Während der entthronte Weltmeister eine Niederlage und damit ein Zittern am Dienstag in Frankreich vermeiden will, verspüren auch die Gastgeber Druck. DFB-Coach Löw steht jedenfalls vor einem neuen Rekord (und schert sich nicht um Kritik von Michael Ballack, wie das Video oben zeigt).