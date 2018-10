Löw zur Ballack-Kritik: „Interessiert mich nicht“

Für Deutschland steht am Samstag in Amsterdam gegen Holland viel auf dem Spiel. Nach der WM-Blamage drohen in der Nations League Abstiegskampf und neue Grundsatzdebatten. Aber Jogi Löw, der mit seinem 168. Länderspiel als Bundestrainer am legendären Sepp Herberger vorbeizieht, sagt: „Nein, ich spüre keinen anderen Druck als sonst.“ Zur Kritik von Ex-Teamkapitän Michael Ballack sagte Löw ganz entspannt: „Interessiert mich absolut nicht!“