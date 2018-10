Vermisster erfahrener Alpinist (61) tot geborgen

Seit Dienstag galt der 61-jährige, in Bergsteigerkreisen bekannte, Zirler als vermisst. Er war alleine zu einer Tour aufgebrochen. Nachdem er als vermisst gemeldet wurde, fand die Polizei zunächst den Wagen des Mannes am Parkplatz der Trittkopf-Talstation. Welche Tour er aber genommen hatte, war völlig unklar. Am Freitag machten sich neuerlich rund 80 Einsatzkräfte, unterstützt auch von einem Hubschrauber, auf die Suche. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr war es dann traurige Gewissheit: Der 61-jährige Alpinist, der beruflich beim Alpenverein beschäftigt war, wurde tot im Bereich des Grats der Krabachspitze am Fuße der Nordwand im Gemeindegebiet von Steeg gefunden. Der 61-Jährige dürfte rund 140 Meter über eine Steilrinne abgestürzt sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben. Die Leiche wurde mit dem Hubschrauber geborgen. An der tagelangen Suchaktion hatte sich ein Großaufgebot der Bergrettung und des Alpenvereins beteiligt sowie die Alpinpolizei, eine Drohne der Feuerwehr Bregenz und Polizeihubschrauber aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg, deren Einsatz allerdings durch den Föhnwind immer wieder behindert wurde.