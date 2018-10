Erster Trailer zu Disneys neuem „Aladdin“ ist da!

Disney bleibt seiner Erfolgsstrategie treu und bringt eine Realverfilmung seiner Zeichentrick-Klassiker nach der anderen ins Kino: Nach „Die Schöne und das Biest“ steht jetzt mit „Aladdin“ die nächste Live-Action-Version eines der beliebtesten Disney-Werke aller Zeiten an. Den Flaschengeist, der Wünsche erfüllt, verkörpert diesmal Will Smith. „Aladdin“ startet am 23. Mai 2019 in den österreichischen Kinos, jetzt gibt es einen ersten Trailer, der Appetit auf mehr machen soll.