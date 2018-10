Wanderer (77) mit Tau von Schoberstein gertettet

Ein 77-jähriger Pensionist aus Nussdorf bestieg Donnerstagnachmittag den Gipfelweg zum sogenannten Schoberstein, Gemeinde Steinbach am Attersee. Gegen 14.20 Uhr, kurz vor Erreichen des Gipfelkreuzes, stolperte er ohne Fremdeinwirkung und prallte so unglücklich am Boden auf, dass er sich eine stark blutende Rissquetschwunde am Kopf zuzog.