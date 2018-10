Verne Troyer: Traurige Wahrheit über seinen Tod

Die Vorgeschichte sei gewesen, dass er drei Wochen vor seinem Tod mit einer derart massiven Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden war, dass er an deren Folgen letztendlich starb. Troyer hatte eine potenziell tödliche Alkoholdosis im Körper und äußerte mehrfach, sterben zu wollen, als er am 3. April ins Krankenhaus von Los Angeles eingeliefert wurde. Am 21. April versagten die Organe des nur 24 Kilogramm schweren Schauspielers.