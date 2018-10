Ex-Teamchef Ventura neuer Trainer von Chievo!

Die Entscheidung des Chievo-Vorstandes ist eine Art Rehabilitation: Ventura wurde lange Zeit für das Ausscheiden in der WM-Qualifikation (für die WM in Russland) verantwortlich gemacht. Italien ist derzeit kein leichter Boden für die Trainer. Auch Genoa-Manager Davide Ballardini wurde am Dienstag von seinem Amt befreit. Sein Nachfolger ist sein Vorgänger Ivan Juric. Genoa-Präsident Enrico Preziosi greift nicht zum ersten Mal mit schwer nachvollziehbaren Schachzügen in das Ligageschehen ein.