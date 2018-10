Ein erst 14-Jähriger als Kopf einer Jugendbande

Gegen 17:30 Uhr wurde die Wohnung eines 14-Jährigen, der im Verdacht steht, mehrere Einbrüche in Trafiken und Kaufhäusern begangen zu haben, durchsucht. Bei dieser konnte diverses Diebesgut eines am 9. Oktober in Voitsberg begangenen Einbruchs sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 14-Jährige, gemeinsam mit sechs weiteren Jugendlichen im Zeitraum von 21. September bis 9. Oktober, mehrere Einbrüche und Diebstähle begangen haben soll. Der 14-Jährige wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.