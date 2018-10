„Großer Schritt“ - Bolt steht vor Startelf-Debüt

In den beiden Testspielen mit den Mariners hatte sich Bolt als Flügelspieler versucht. In der Begegnung in Sydney könnte der Ex-Leichtathlet als Stürmer auflaufen. Trainer Mulvey hat angekündigt, eine endgültige Entscheidung über Bolts Fußball-Karriere erst im Jänner treffen zu wollen. Die reguläre Saison in Australien beginnt am 21. Oktober.