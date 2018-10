Gas tagelang unbemerkt in Wiener Wohnung geströmt

„Von Firma kam keine Entschuldigung“

Familie M. war tagelang einem toxischen Cocktail ausgesetzt. Bis die Sache eskalierte. „Mein Sohn hat am Morgen erbrochen, er nahm Gasgeruch in der Küche wahr“, sagt Markus M. Der Bub musste ins AKH, der Störungsnotdienst rückte an und drehte sofort die Zuleitung ab. „Die sagten, das ganze Haus hätte in die Luft fliegen können“, erklärt der Familienvater. Was ihn besonders ärgert: „Von der ausführenden Firma kam nicht mal eine Entschuldigung. Nichts!“ Jetzt ermittelt auch die Polizei - wegen fahrlässiger Körperverletzung.