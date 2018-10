Nina Hartmann: Sie kann einfach nicht still sein!

Ihre Vorstellung der Hölle ist ein Schweigekloster, in Bibliotheken hat sie Betretungsverbot. In ihrer Geburtsanzeige stand: 58 cm, 4012 g und 124 Dezibel. So und nicht anders beschreibt sich Kabarettistin Nina Hartmann gerne selbst. Sie behauptet mit Stolz: „Mich sieht man nicht nur von Weitem (Hartmann ist 183 Zentimeter groß), man hört mich auch.“ Kein Wunder also, dass die schlagfertige Künstlerin ihrem neuesten Programm den Titel „LAUT“ verliehen hat. Adabei-Moderatorin Sasa Schwarzjirg besuchte die Tirolerin bei ihrer Premiere im Wiener Orpheum.