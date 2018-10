Glatze durch Krankheit: Italienerin modelt weiter

Das 28-jährige Model aus Florenz leidet seit seiner Jugend an der psychischen Zwangsstörung. In Situationen, in denen sie Angst empfand, begann sie ihre Wimpern auszureißen. Später machte sie dasselbe auch mit ihren Augenbrauen und ihren Haaren am Kopf. Doch sie schämte sich dafür. In der Öffentlichkeit und bei Fotoshootings trug sie deshalb bisher immer Perücken, Kopftücher und falsche Wimpern, um sich selbstbewusster zu fühlen.