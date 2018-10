Hunde ohne Beißkorb: Polizei kontrolliert stärker

3600 Hundebisse gab es - wie berichtet - im vergangenen Jahr in Österreich. In 17 Prozent der Fälle waren die Opfer verantwortungsloser Tierhalter jünger als 14 Jahre. Aufregung gibt es nun auch in Baden. Familien beklagen, dass Hundebesitzer im Doblhoffpark regelmäßig die Beißkorb- und Leinenpflicht missachten.