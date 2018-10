Lulu als Spielball der Männer

Die schöne Lulu ist schon als Kind ein Spielball der Männer. Das ändert sich ihr ganzes Leben nicht. In ihrer Glanzzeit wird sie angebetet, in Wahrheit aber ausgenutzt, missbraucht, weggeworfen. Sie hat keine Chance, der ihr zugedachten Rolle zu entkommen - landet als körperliches wie seelisches Wrack auf dem Strich und bei ihrem letzten Freier, Jack the Ripper.