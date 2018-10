„Tierschutz macht Schule“: Sprachrohr für Hühner

Im Rahmen eines Pressegesprächs am 1. Oktober erklärt3 Lea Mirwald vom Verein „Tierschutz macht Schule“: „Bei der Anschaffung von Hühnern sollte nicht der Gedanke an kostenlose Eier im Vordergrund stehen. Wenn man Hühner zuhause hält, sollte man sich klar darüber sein, dass man genau so viel Verantwortung für sie trägt wie für einen Hund.“ Die umfangreiche und kostenlose Broschüre verrät unter anderem, wie Hühner ihren Tag am liebsten verbringen, welcher Stall geeignet ist und wie man sie beschäftigt, denn auch sie wollen Abwechslung. Das Vorurteil vom „dummen Huhn“ möchte der Verein „Tierschutz macht Schule“ mit dem Schulfilm „Augen auf für die Hühner!“ aus der Welt schaffen. Darin entdecken Hannah, Lukas und Elena was Hühner brauchen, um sich wohl zu fühlen. Lea Mirwald beschreibt ein Highlight aus dem Hühnerfilm: „Die Hühner baden ihr Gefieder im Sand. Das machen sie nicht nur zur Reinigung, sie zeigen damit auch, dass sie sich wohlfühlen.“