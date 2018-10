„Whale like me“: Auf den Spuren der Walfänger

Es begann mit einem aufwühlenden Traum über eine Begegnung mit Walen von Angesicht zu Angesicht, gefolgt von einer Serie seltsamer Zufälle. So machte sich Malcolm Wright auf die Entdeckungsreise, um herauszufinden, warum wir im 21. Jahrhundert immer noch Wale und Delfine töten. Malcoms Reise dauert ein Jahrzehnt, führt ihn durch verschiedene Kontinente und Kulturen, und unter die Oberfläche unserer Beziehung zu Walen und zueinander. Er entwickelt Freundschaften mit fünf Walfängern an verschiedenen Orten, von der Karibik bis zum rauhen Nordatlantik. Einige Monate lang lebt er in einer japanischen Walfängergemeinde, wo der Konsum von Walfleisch normal ist, und erkennt dort die blinden Flecken in der Wahrnehmung: Seine Ablehnung der Waljagd ist in gewissem Maße kulturell geprägt; und die Menschen, die Walfleisch essen, wissen sehr wenig über lebende Wale.