Biker nach schwerem Unfall in Aldrans bewusstlos

Kurz vor 8 Uhr Früh fuhr eine Einheimische (59) mit ihrem Pkw auf der Innsbrucker Straße L32 in Fahrtrichtung Innsbruck. Dahinter lenkte der 62-jährige sein Motorrad ebenfalls in Richtung Innsbruck. Aufgrund von Zeugenaussagen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass die Pkw-Lenkerin auf Höhe des Pferdesportzentrums nach links blinkte, um anschließend in eine Hauseinfahrt einzubiegen. Während des Einbiege-Vorganges setzte der Motorradlenker zum Überholen an und dürfte dabei das einbiegende Auto übersehen haben.