Konzept für eine neue Mondlandefähre vorgestellt

Platz für vier Astronauten und Nutzlast

Das von Lockheed Martin entworfene Raumfahrzeug soll vier Astronauten Platz bieten und zusätzlich bis zu 900 Kilogramm Nutzlast transportieren können. Ins All starten soll die Mondlandefähre mithilfe einer SLS-Rakete, für die Flüge zwischen dem Lunar Orbital Platform-Gateway und dem Erdtrabanten soll es an erstem aufgetankt werden, so die Idee.