Kroatin für Diebstahlserie in Lokal verantwortlich

Vorerst unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen Ende April bis 2. Oktober mehrfach mit einem gestohlenen Schlüssel in ein Lokal in Grieskirchen eingedrungen. Zunächst wurden nur Lebensmittel und Tabakwaren gestohlen. Doch als die Kriminellen dann im Juli auf einen Tresor stießen, wurde dieser aufgebrochen - das darin aufbewahrte Bargeld erbeutet. Der Gesamtschaden beträgt etliche Tausend Euro.



Festnahme

Die intensiven Ermittlungen der Polizei zeigten nun Erfolg. Zur Überraschung der Beamten handelte es sich beim gesuchten Einbrecher und Dieb aber um keinen Täter, sondern eine Täterin. In dringendem Verdacht steht eine 36-jährige Kroatin ohne festen Wohnsitz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde die Frau in die Justizanstalt eingeliefert.