Visionen abseits der alten Lagerkämpfe gesucht

Nicht länger warten soll die Politik beim ganztägigen Verbot für den Lkw-Transit im Ennstal. Das forderte die Bürgerinitiative „Nett“ (Nein-Ennstal-Transit-Trasse) am Mittwoch in Trautenfels. Anstatt einander den Schwarzen Peter zuzuschieben, brauche es „eine gemeinsame Vision abseits alter Lager und Kämpfe“. Wie berichtet, will die Landesregierung im November konkrete Maßnahmen präsentieren.