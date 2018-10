Exot „Maxi“ stürmt die Rennstrecken

Seit zwei Wochen schraubt das Ehepaar in jeder freien Minute in ihrer Werkstatt in Salzburg-Maxglan an dem 140 PS-starken Flitzer herum. „Ich habe ihn im Internet entdeckt und mich direkt verliebt. Und so machten wir mit dem Lkw einen ,Roadtrip’ nach England“, so die 37-Jährige, die mit ihrem Arthur in drei Tagen eine Strecke von 3000 Kilometern bis nach Oxford zurücklegte. „Ich war so aufgeregt, als die Garagentür aufging. Er war genauso schön wie auf den Bildern.“