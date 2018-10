ManCity erkämpft 2:1 bei Hoffenheim, Juve mit 3:0

Gerade einmal 43 Sekunden waren gespielt, da ging die Truppe von Trainer-Bubi Julian Nagelsmann schon in Führung. Ishak Belfodil traf fast mühelos gegen die Star-Truppe von Pep Guardiola. Immerhin: Die Antwort folgte prompt. Sergio Aguero, dessen Einsatz wegen einer Blessur lange fraglich war, gelang schon in Minute acht der Ausgleich. Die Partie danach umkämpft und völlig offen. Elfmeter-Alarm dann in Minute 75. Leroy Sane fiel nach einem Zweikampf mit Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann. Doch die Pfeife des slowenischen Schiedsrichters blieb stumm. Die Engländer machten aber weiter Druck - und wurden am Ende doch noch belohnt. Ausgerechnet der Österreicher Posch bekam im Strafraum die Kugel nicht weg - David Silva (87.) nützte seine Chance zum 2:1-Endstand.