Erste Auftrags-Stornos wegen Fachkräftemangel

Gute Löhne, keine Bewerber

Auf seine Einladung hin kamen Dienstagabend Wirtschaftstreibende der Region, Pädagogen, Eltern und Jugendliche in der Brucker Wirtschaftskammer zusammen, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten: „Jetzt hat man dort mit dem Semmeringtunnel gewaltig in die Infrastruktur investiert, große Firmen wie Böhler oder Pankl haben neue Werke hingestellt, und dann findet man keinen Nachwuchs. Das ist ein Drama! Wir müssen den Jungen aufzeigen, wie lebenswert diese Region und wie schön eine Lehre ist“, betont Seitinger.