Riedenburg hat neues Cafe

„Endlich geht es los!“, freut sich die Lokal-Leiterin Ingrid Schmiderer. Sie war seit der Planung in das Projekt involviert. Das Gesamtbild des neuen „Kowalski Cafe & Bistro“ im Quartier Riedenburg ist ein modernes, helles und warmes. Nicht einmal das Regenwetter am Montag bei der Eröffnung konnte dieses Bild trüben. „Wir haben eine große Freude. Das ist eine tolle Geschichte“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Michael König und fügt hinzu: „Es ist ein Ort der Inklusion, der Begegnung.“ Es ist das bereits dritte Kaffeehaus des Salzburger Diakoniewerks. Den Standort in Aigen gibt es bereits seit 1994, die Panorama-Bar in Lehen seit 2014. Seit gestern laufen alle drei Standorte unter dem Namen Kowalski. „Es ist ein Kunstbegriff, der in einen Ideenwettbewerb entstanden ist“, erklärt Elisabeth Braunsdorfer.

Die Idee ist nicht ganz neu. In Oberösterreich wird mit dem gleichen Konzept seit ein paar Jahren gearbeitet. Und es funktioniert. Deshalb wird es jetzt auch in Salzburg angewendet. In den Lokalen der Diakonie arbeiten Menschen mit Behinderung gemeinsam mit erfahrenen Kräften. In der Riedenburg sind immer vier Personen fürs Service vorhanden. „Die Erfahrungen aus dem Kaffee in der Panoramabar zeigen, dass inklusive Arbeitsplätze den Selbstwert von Menschen mit Behinderung durch die direkte Kundennähe an einem öffentlich zugänglichen Ort um ein Vielfaches steigern“, weiß Manuela Roscher von der Leitung Inklusive Gastronomiebetriebe.

Beim „Krone“-Lokalaugenschein war die angenehme und freundliche Atmosphäre spürbar. Die ersten Gäste versuchten sich an den Torten, andere am Mittagsmenü. „Einfach spitze!“, sagt beispielsweise Pensionistin Maria, die extra mit dem Rad gekommen ist, um sich das neue Kaffeehaus anzuschauen.

Sämtliche Speisen kommen vom hauseigenen Caterer - dem Kulinarium. Täglich werden zwei verschiedene Mittagsmenüs zu humanen Preisen angeboten. Klassisch gibt es Kuchen und Torten. Geöffnet ist es von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.