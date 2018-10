Didi ließ die Rapid-Homepage abstürzen

An Zurufen und Reaktionen mangelte es nicht. Die Bestellung Didi Kühbauers zum neuen Rapid-Cheftrainer ließ das Netz überreagieren. So sehr, dass am Montagabend sogar die Rapid-Homepage down war - Überlastung. Die User-Meinungen pendeln - wie fast immer bei Rapid - zwischen Euphorie und Grant.