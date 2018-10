Mädchen drei Tage nach Tsunami aus Schutt gerettet

Rot-weiß-rote Hilfe in Höhe von einer Million Euro

Finanzielle Hilfe wird auch aus Österreich kommen. Unter dem Motto „Wer rasch hilft, hilft doppelt“ will Karin Kneissl eine Million Euro zur Verfügung stellen. Der entsprechende Beschluss soll noch diese Woche im Ministerrat erfolgen. „Der dringendste Hilfsbedarf besteht derzeit an sauberem Trinkwasser, Lebensmitteln und Babynahrung, Notunterkünften und Schutzeinrichtungen für Kinder“, so Kneissl. Die Mittel sollen aus dem Auslandskatastrophenfonds kommen.