Streit zwischen Lkw-Lenkern endet im Spital

Zwei Lkw-Fahrer, ein 44-jähriger Rumäne und ein 45-jähriger Tscheche, gerieten am 27. September 2018 um 9.40 Uhr beim Verladen in einer Firma in Laakirchen in Streit. Der Rumäne wird beschuldigt, im Verlauf der Auseinandersetzung seinem Kontrahenten mit einer Zurrgurtratsche auf den Kopf geschlagen und ihn dabei verletzt zu haben.