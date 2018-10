Suche nach Signalen von Aliens in Nachbargalaxie

Ein Forscherteam um den Kosmologen Philip Lubin von der University of California in Santa Barbara geht davon aus, dass es in unserer Nachbargalaxie intelligente außerirdische Lebensformen geben muss, die technologisch zumindest auf der gleichen Stufe wie wir Menschen stehen und zudem bemüht sind, ihre Existenz durch optische oder energetische Signale kund zu tun.