Erdogan-Securitys agierten in Köln als Polizisten

Dass Staatschefs ihr eigenes Sicherheitspersonal auf Auslandsbesuche mitnehmen und von diesem auf Schritt und Tritt begleitet werden, ist normal. Was sich aber während des Deutschland-Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abspielte, sorgt nun für gehörigen Wirbel bei der deutschen Polizei. Erdogan-Securitys hatten während der Eröffnung der DITIB-Moschee in Köln am Samstag kurzfristig hoheitliche Aufgaben übernommen und sogar einen Straßenzug mit Polizeiabsperrband abgeriegelt. Diese Missachtung der Staatsgewalt wurde am Sonntag von einer Polizeisprecherin bestätigt. Medienberichten zufolge sollen Erdogan-Gegner und unliebsame Journalisten sogar von „Männern in dunklen Anzügen“ bedroht worden sein.