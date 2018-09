Steirische Schätze locken

Zwei Schwerpunkte bietet das Bundesdenkmalamt am heutigen Tag des Denkmals in der Steiermark an: Zum einen wird an das Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 gedacht, zum anderen wird ein Augenmerk auf die archäologischen Schätze der Steiermark gelegt. Und die haben es in sich: So kann man sich im Archäologiemuseum im Grazer Schloss Eggenberg sehr weit zurück in die Vergangenheit begeben. Vor gut 6000 Jahren gab es nämlich in Rein bei Graz eine regelrechte Industrie in Sachen Hornsteinabbau. Zudem wartet der berühmte Strettweger Kultwagen. Spezielle Führungen gewähren Einblicke. Und wenn man schon dort ist, kann man auch einen Abstecher ins Münzkabinett, in die Prunkräume oder die Alte Galerie wagen.