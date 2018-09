So entspannt haben Sie noch nie gebadet

Diese aufblasbare Wanne besitzt zwar keine Sprudelfunktion, passt dafür aber sogar in die kleinste Wohnung. Seine Mobilität macht selbst das entspannte Bad am Balkon oder vorm Fernseher im Wohnzimmer möglich. Bei diesen Möglichkeiten findet man es gar nicht mehr so schade keine richtige Badewanne zu besitzen.



Der aufblasbare Ersatz ist schnell aufgebaut: Einfach die Stäbe in die vorgesehenen Fächer schieben und mit der beiliegenden Luftpumpe den Rand aufpusten. Das Wasser lässt sich danach einfach über den Ablauf entleeren.