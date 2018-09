Krammer schreibt offenen Brief an Rapid-Familie

Was ist die Ursache für diese Missstimmung?

„Erfolg ist uns Erbe und Gebot zugleich. Daher ist es unser Anspruch, immer ganz oben zu stehen. Egal in welchem Bewerb und wo in der Welt wir antreten: Wir wollen gewinnen.“- Diese Sätze sind in unserem Leitbild aus gutem Grunde verankert.



Ich darf diesem großartigen Verein seit fast einem halben Jahrzehnt als Präsident dienen. In diesen fünf Jahren hat der FC Salzburg neun von zehn nationalen Titel gewonnen. Lediglich der SK Sturm Graz konnte im letzten Jahr im ÖFB-Cup-Finale das fünfte Double der Mozartstädter in Serie verhindern.



Die Saisonen 2013/14, 14/15 und 15/16 waren für uns auch durch ein sportliches Wellental gekennzeichnet. Der souveränen Qualifikation zur Europa League-Gruppenphase 2013, dem Gewinn der Europa League-Gruppe im Herbst vor drei Jahren und drei zweiten Plätzen in der Meisterschaft in Serie stehen das Scheitern im Europa-League-Playoff 2014 und jeweils frühe Ausscheiden im nationalen Pokalbewerb entgegen. Kein Titel, kein Grund für grenzenlose Begeisterung oder gar Euphorie.



Und trotzdem habe ich gerade in diesen Jahren große Begeisterung unter uns Rapidlern gespürt. Wir haben gemeinsam am Jahrhundertprojekt Allianz Stadion bzw. Weststadion gearbeitet. Durch diesen Zusammenhalt haben wir uns ein neues Zuhause geschaffen, das für die Zukunft überlebenswichtig war und die wirtschaftliche Basis für sportliche Erfolge ist.